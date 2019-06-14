Легенда "Челсі" очолить клуб після того, як команду покине Саррі

Легендарний гравець "Челсі" Френк Лемпард стане новим наставником команди. Він її очолить після того, як Мауріціо Саррі перейде в італійський "Ювентус".

За даними журналіста Джанлуки Ді Марціо, "Челсі" та "Ювентус" зараз на фінішній прямій щодо переговорів про Саррі. Італійський клуб заплатить фіксовану компенсацію за перехід тренера, а також бонуси у випадку вдалих результатів команди.

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Натомість новим тренером "Челсі" стане Френк Лемпард. Зараз він тренує "Дербі Каунті". І з цим клубом мало не вийшов в АПЛ, програвши фінальний матч "Астон Віллі".

Лемпард виступав за "Челсі" з 2001 по 2014 рік. За цей час він зіграв 648 матчів та забив 211 голів (найкращий бомбардир клубу за всю історію). За ці 13 років він тричі став чемпіоном Англії, двічі виграв Кубок ліги, чотири рази Кубок Англії, ще два рази Суперкубок Англії. У 2012 році виграв з "Челсі" Лігу чемпіонів, а у 2013 – Лігу Європи.