Легенда "Динамо" назвав несподівану причину невтішних результатів команди

577 Читать новость на русском
Владислав Ващук / Фото з відкритих джерел

Ексзахисник "Динамо" Владислав Ващук підвів підсумок єврокубкової кампанії київського клубу.

Владислав Ващук прокоментував нічию "біло-синіх" в завершальному матчі групового турніру Ліги Європи проти Лугано (1:1).

Читайте також: Ганебна поразка "Шахтаря" та виліт "Динамо" можуть залишити Україну без Ліги чемпіонів 2021

Сказати, що хлопці не грали футбол? Ні, вони грали в футбол, старалися! Правда, бренд київського "Динамо" спонукає уболівальників чекати більшого від команди. Хлопці стараються, але грають вони так, як вміють. Тобто докоряти їм у відсутності бажання я не можу. Вони просто грають на своєму рівні. Не було запасу сил, якихось новинок у грі, жоден гравець не розкрився якось яскраво.

Мабуть, у колективі є якийсь дисбаланс, якщо команда показує такі результати. Тренери ж явно доносять цілі і завдання до футболістів, але це не доходить до гравців. Динамо грає на високому рівні, тут такі помилки ніхто двічі прощати не збирається. А Михайличенко, думаю, разом зі своїм тренерським штабом робить все можливе,
– цитує Ващука Bookmaker-ratings.

Нагадаємо, що в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" зіграло внічию з "Лугано". Такий результат не дозволив киянам вийти в плей-офф вперше за 8 років і вдруге за історію клубу. Підопічні Михайличенка завершили свої виступи на третьому місці в групі.

"Динамо" залишилося зіграти проти "Десни" 15 грудня в рамках 18-го туру УПЛ. Ця гра стане завершальною для киян в поточному році.

 

 

Росіяни істерили, бо наша делегація розмовляла українською мовою, – Резніков про "Нормандію"
сьогодні
7575
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Ліга Європи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 07:43 Росіянин Овечкін жорстко зніс суддю в матчі НХЛ: відео
461
13 грудня 22:11 Як Маліновський разом з "Аталантою" святкував вихід в плей-офф Ліги чемпіонів – відео
Юрій Семенюк 1167
13 грудня 17:44 Півзахисник загребського "Динамо" забив найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів: відео
Юрій Семенюк 691
13 грудня 13:34 Скільки заробили "Шахтар", "Динамо" та "Олександрія" в єврокубках: суми
Юрій Семенюк 882
13 грудня 09:48 Чи варто звільнити Олексія Михайличенка з посади головного тренера "Динамо": опитування
Юрій Семенюк 1752
Новини
Більше новин
Залиште відгук