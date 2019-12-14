Легенда "Динамо" назвав несподівану причину невтішних результатів команди

Ексзахисник "Динамо" Владислав Ващук підвів підсумок єврокубкової кампанії київського клубу.

Владислав Ващук прокоментував нічию "біло-синіх" в завершальному матчі групового турніру Ліги Європи проти Лугано (1:1).

Читайте також: Ганебна поразка "Шахтаря" та виліт "Динамо" можуть залишити Україну без Ліги чемпіонів 2021

Сказати, що хлопці не грали футбол? Ні, вони грали в футбол, старалися! Правда, бренд київського "Динамо" спонукає уболівальників чекати більшого від команди. Хлопці стараються, але грають вони так, як вміють. Тобто докоряти їм у відсутності бажання я не можу. Вони просто грають на своєму рівні. Не було запасу сил, якихось новинок у грі, жоден гравець не розкрився якось яскраво.



Мабуть, у колективі є якийсь дисбаланс, якщо команда показує такі результати. Тренери ж явно доносять цілі і завдання до футболістів, але це не доходить до гравців. Динамо грає на високому рівні, тут такі помилки ніхто двічі прощати не збирається. А Михайличенко, думаю, разом зі своїм тренерським штабом робить все можливе,

– цитує Ващука Bookmaker-ratings.

Нагадаємо, що в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" зіграло внічию з "Лугано". Такий результат не дозволив киянам вийти в плей-офф вперше за 8 років і вдруге за історію клубу. Підопічні Михайличенка завершили свої виступи на третьому місці в групі.

"Динамо" залишилося зіграти проти "Десни" 15 грудня в рамках 18-го туру УПЛ. Ця гра стане завершальною для киян в поточному році.