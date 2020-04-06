Легенда збірної України вчить готувати алкогольні коктейлі: відео
Легенда збірної України й "Динамо" Олександр Шовковський на карантині не гає час. Колишній воротар, а нині помічник Андрія Шевченка у збірній України вчить, як готувати алкогольні коктейлі.
Шовковський розпочав з приготування коктейлю "Апероль-Шпріц". Олександр записав відео, як приготувати коктейль та опублікував в інстаграмі.
Дивіться також Футболіст збірної України влучив тенісним м'ячем у бокал, дружина – розбила келих: відео
Наступний коктейль, який приготував Шовковський – Сгроппіно.
Поки останнім коктейлем, який приготував Шовковський, є Green Honey.
Шовковський усю кар'єру провів у київському "Динамо", з яким 14 разів ставав чемпіоном України. Усього в активі колишнього капітана "Динамо" 35 трофеїв.
Олександр оголосив про завершення кар'єри у грудні 2016 року.
Останній матч Шовковського за "Динамо" був проти "Зорі" в чемпіонаті України.
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.