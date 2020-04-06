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Легенда збірної України вчить готувати алкогольні коктейлі: відео

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Олександр Шовковський / instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Легенда збірної України й "Динамо" Олександр Шовковський на карантині не гає час. Колишній воротар, а нині помічник Андрія Шевченка у збірній України вчить, як готувати алкогольні коктейлі.

Шовковський розпочав з приготування коктейлю "Апероль-Шпріц". Олександр записав відео, як приготувати коктейль та опублікував в інстаграмі.

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Наступний коктейль, який приготував Шовковський – Сгроппіно.

Поки останнім коктейлем, який приготував Шовковський, є Green Honey.

Шовковський усю кар'єру провів у київському "Динамо", з яким 14 разів ставав чемпіоном України. Усього в активі колишнього капітана "Динамо" 35 трофеїв.

Олександр оголосив про завершення кар'єри у грудні 2016 року.

Останній матч Шовковського за "Динамо" був проти "Зорі" в чемпіонаті України.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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