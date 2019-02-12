Легендарна біатлоністка загубила гвинтівку під час перельоту на етап Кубка світу

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Кайса Макаряйнен
Кайса Макаряйнен / Фото з відкритих джерел

Діюча переможниця Кубка світу з біатлону Кайса Макаряйнен зіткнулася з великими проблемами при переїзді з Кенмору в Солт-Лейк-Сіті.

Макаряйнен втратила гвинтівку і не потрапила на рейс в Солт-Лейк-Сіті (США), де буде проходити восьмий етап Кубка світу, повідомляє фінське видання Yle.

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Фінська біатлоністка планувала добиратися в Солт-Лейк-Сіті через Сіетл, але її рейс був відмінений. У підсумку, Макарайнен довелося шукати нові квитки і ночувати в аеропорту. Було прийнято рішення летіти в США через Торонто.

Але після перельоту сталася ще одна неприємність – фінка кілька годин не могла знайти свою гвинтівку, через що пропустила прямий рейс на Солт-Лейк-Сіті. Квитки довелося міняти ще раз. Потім Макарайнен провела кілька годин на митному контролі та лише пізно ввечері прилетіла в Атланту, де біатлоністка залишилася на ніч.

У пісдумку, 12 лютого Макарайнен вирушила в Солт-Лейк-Сіті, де вже 14 лютого жіночим спринтом стартує восьмий етап Кубка світу.

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Спорт 24 повідомляв, що Олена Підгрушна пропустить восьмий етап Кубка світу з біатлону. Українка вирушила до Києва для проходження медобстеження у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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