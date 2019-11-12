Легендарна перемога "Динамо" над "Барселоною" увійшла в рейтинг найкращих матчів в історії

Культове британське видання FourFourTwo склало рейтинг 25-ти найкращих матчів в історії Ліги чемпіонів.

Поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів сезону 1997/98 між "Барселоною" і "Динамо", який завершився з рахунком 4:0 на користь киян, зайняв 20 місце в списку топ-25 найкращих матчів в історії Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, 5 листопада 1997 року кияни обіграли "Барселону" у виїзному матчі групового турніру ЛЧ завдяки хет-трику Андрія Шевченка та голу Сергія Реброва.

"У 1986-му році дев'ятирічна дитина була евакуйована зі свого будинку в передмісті Києва після вибуху Чорнобильського ядерного реактора в 80 милях на північ, який вирвав радіоактивну хмару в атмосферу. Одинадцять років потому Андрій Шевченко зробив хет-трик проти "Барси", в якій грали Рівалдо і Луїш Фігу", – сказано в описі гри.

Відео перемоги "Динамо" над "Барселоною" у Лізі чемпіонів сезону 1997/98

Зазначимо, що перше місце в рейтингу посів фінальний матч сезону 2004/2005, в якому "Ліверпуль" у серії пенальті обіграв "Мілан", а основний та додатковий час гри закінчився з рахунком 3:3.

З повним рейтингом видання FourFourTwo можна ознайомитися за посиланням