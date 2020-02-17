Легендарна тенісистка повертається на корт після 8-річної перерви
37-річна бельгійка Кім Клійстерс після великої паузи повертається на корт. У першому матчі турніру в Дубаї вона зіграє проти фіналістки Australian Open Гарбінє Мугурусу.
Для Клійстерс матч з Мугурусою стане першим з 2012 року. Спочатку суперницею експершої ракетки світу Кім Клійстерс мала стати нідерландка Кікі Бартенс, але тенісистка знялася з турніру. Причиною став успішний виступ у Санкт-Петербурзі.
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У Кім вже є позитивний досвід відновлення кар'єри після тривалої паузи. У тенісистки була перерва у виступах із 2007-2009 роки, а після повернення на корт спортсменка здобула три Шолома і стала чемпіонкою Підсумкового турніру-2010.
Що таке турнір Великого шолому? Це чотири найбільші щорічні змагання у тенісі. У турнір входять: відкритий чемпіонат Австралії, Франції, США та Вімблдонський турнір.
У мене завжди було відчуття, що я хочу повернутися. Я говорила з моїм чоловіком, і він сказав: "Чому б ні?". У мене є очікування, але вони не пов'язані з рейтингом і результатами. Вони більш індивідуальні для мене. У мене є відчуття, що я хочу грати. Це мета, до якої я прагну,
– розповіла Клійстерс офіційному сайту WTA.
- За кар'єру тенісистка виграла 52 титули WTA. Клійстерс є чотириразовою переможницею турнірів "Великого шолома".
- У 2011 році Кім підкорився Australian Open. Тричі вона вигравала "Відкритий чемпіонат США" (2005, 2009, 2010) та заробила понад 25 мільйонів доларів.
- Про завершення професійної кар'єри тенісистка заявила наприкінці 2012 року.