Легендарний англійський клуб виставили на продаж за 1 фунт

Власник англійського футбольного клубу "Дербі Каунті" Мел Морріс робить спроби продати свій клуб за символічну ціну в 1 фунт.

Морріс в даний час хоче знайти інвестора, який погодився б прийняти клуб, що має певні борги, повідомляє The Times.

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Інтерес до клубу проявили інвестори з США і Близького Сходу, але поки Морріс не отримав офіційних пропозицій про покупку.

Це пояснюється тим, що команда Френка Лемпарда останнім часом погіршила свої результати і зараз займає восьме місце в Чемпіоншипі, відстаючи від зони плей-оф на одне очко.

Останній раз "Дербі Каунті" виступав в Прем'єр-лізі в 2008 році. З тих пір клуб щорічно приносить лише фінансові збитки. Морріс володіє командою з 2015 року.

Цікаво, що "Дербі Каунті" був Чемпіоном Англії у 1972 та 1975 роках. У 1946 році виграв Кубок Англії, а в 1975 – Суперкубок.

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