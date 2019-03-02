Легендарний боксер Евандер Холіфілд "відправив у нокаут" хокеїста після матчу: відео

Клуб НХЛ "Кароліна Харрікейнз" по особливому святкує свої перемоги у чемпіонаті. Цього разу участь у цьому дійстві взяв легендарний боксер Евандер Холіфілд.

Після матчу Евандер Холіфілд вийшов на лід, щоб провести "боксерський поєдинок" з хокеїстом Джорданом Мартінуком.

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Після "нокауту" від боксера, форвард "Кароліни" так і не зумів піднятися. Тож партнери по команді взяли його за ноги та потягнули геть. Однак у клубі "пообіцяли" бій-реванш.

Відео "нокауту" хокеїста "Кароліни" від Евандера Холіфілда

Сам матч закінчився перемогою "Кароліни" над "Сент-Луїсом" 5:2.