Легендарний фанат-талісман "Динамо" потрапив у реанімацію

Знаменитий вболівальник і живий талісман київського "Динамо" Сергій Заборовський, який відомий як Парамон, опинився в реанімації.

Про це повідомив журналіст Олександр Геєнко на своїй сторінці в Facebook.

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Парамон їхав з роботи у маршрутці та втратив свідомість, після чого його доправили в реанімацію, четвертої міської лікарні, де він знаходить у комі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Геєнко.

Парамон вболіває за київський клуб з 1967 року. Також відомо, що легендарний наставник "Динамо" Валерій Лобановський звертався до суперфана лише по імені та по-батькові.

Понад 30 років суперфан відвідував усі матчі київського клубу. Після інциденту у матчі Ліги Європи сезону-2010/11 проти "Браги", коли Сергій Заборовський намагався дати копняка лайнсмену, керівництво "Динамо" позбавило його привілеїв і Парамон став відвідувати матчі у статусі звичайного вболівальника.

Відомо, що Заборовський певний час працював двірником в аеропорту "Жуляни" та інколи отримував допомогу від "Динамо".