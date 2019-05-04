Легендарний футболіст "Барселони" розпочав тренерську кар'єру в Катарі

Колишній футболіст "Барселони" Хаві, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри гравця після закінчення цього сезону, готується до початку тренерської діяльності.

За інформацією журналіста AS Хаві Мігеля, 39-річний Хаві найближчим часом очолить катарський "Аль-Садд", в якому він виступав останні чотири сезони.

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Раніше Хаві вже розповідав, якими хотів би бачити футболістів своєї команди.

"Моя філософія як тренера буде відображати стиль, який ми втілювали на полі під впливом Йохана Кройффа (колишній тренер "Барселони", – ред.) і "Ла Масії" (футбольна академія "Барселони", – ред.). Я люблю спостерігати за командами, які володіють ініціативою на полі, грають в атакуючий футбол і повертаються до його суті, те, що ми любили з дитинства, тобто тримати м'яч", – сказав Хаві.

В "Аль-Садд" Хаві перейшов влітку 2015 року з "Барселони" в якості вільного агента. У складі нинішнього клубу Хаві зіграв 84 матчі, забив 22 м'ячі і віддав 28 результативних передач.

За "Барселону" футболіст виступав в період з 1998-го по 2015 рік. Зігравши 769 матчів, Хаві є рекордсменом за кількістю проведених матчів за каталонський клуб.

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