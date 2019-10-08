Легендарний футболіст Бастіан Швайнштайгер оголосив про закінчення кар'єри
Німецький футболіст Бастіан Швайнштайгер офіційно оголосив про закінчення кар'єри. Він опублікував офіційний лист до фанатів з цього приводу.
Бастіан Швайнштайгер подякував клубам, за які виступав у своїй професійній кар'єрі – німецькій "Баварії", англійському "Манчестер Юнайтед" та американському "Чикаго Файр". А також збірній Німеччині.
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Подякував Бастіан і своїй дружині Ані Івановіч – сербській тенісистці за підтримку протягом усієї його кар'єри.
Варто зазначити, що 35-літній Швайнштайгер – доволі титулований футболіст. Він вісім разів вигравав чемпіонат Німеччини у складі "Баварії". З клубом він також сім разів вигравав Кубок країни, та ще двічі – Суперкубок. У 2013 році разом з мюнхенським клубом переміг у Лізі чемпіонів, в тому ж році виграв Суперкубок УЄФА та Чемпіонат світу серед клубів.
В "Манчестер Юнайтед" футболіст виграв лише Кубок Англії.
Щодо титулів в збірній, то Швайнштайгер у 2014 році став чемпіоном світу. Також двічі вигравав бронзові медалі ЧС. натомість на чемпіонатах Європи займав друге та третє місце зі збірною.
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