Легендарний футболіст Бастіан Швайнштайгер оголосив про закінчення кар'єри

Німецький футболіст Бастіан Швайнштайгер офіційно оголосив про закінчення кар'єри. Він опублікував офіційний лист до фанатів з цього приводу.

Бастіан Швайнштайгер подякував клубам, за які виступав у своїй професійній кар'єрі – німецькій "Баварії", англійському "Манчестер Юнайтед" та американському "Чикаго Файр". А також збірній Німеччині.

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Подякував Бастіан і своїй дружині Ані Івановіч – сербській тенісистці за підтримку протягом усієї його кар'єри.

Nun ist die Zeit gekommen: ich danke Euch und meinen Mannschaften @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire und @DFB_Team. Natürlich danke ich auch meiner Frau @AnaIvanovic und meiner Familie für Ihre Unterstützung. pic.twitter.com/SrCdP8m6ia — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 8, 2019

Варто зазначити, що 35-літній Швайнштайгер – доволі титулований футболіст. Він вісім разів вигравав чемпіонат Німеччини у складі "Баварії". З клубом він також сім разів вигравав Кубок країни, та ще двічі – Суперкубок. У 2013 році разом з мюнхенським клубом переміг у Лізі чемпіонів, в тому ж році виграв Суперкубок УЄФА та Чемпіонат світу серед клубів.

В "Манчестер Юнайтед" футболіст виграв лише Кубок Англії.

Щодо титулів в збірній, то Швайнштайгер у 2014 році став чемпіоном світу. Також двічі вигравав бронзові медалі ЧС. натомість на чемпіонатах Європи займав друге та третє місце зі збірною.