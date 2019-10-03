Легендарний футболіст "Ювентуса" та збірної Італії завершив кар'єру
Колишній півзахисник "Ювентуса" Клаудіо Маркізіо оголосив про завершення професійної кар'єри. Маркізіо вирішив завершити з футболом у 33 роки.
Про рішення завершити кар'єру Клаудіо повідомив в інстаграмі, опублікувавши відео.
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Я дав обіцянку дитині, яка мріяла стати футболістом. Сказав, що буду грати, поки буду відчувати диво здійснення мрії, виходячи на поле. В останні місяці мій розум і серце пережили змішані почуття, і я зрозумів, що більше не зможу виконувати свою обіцянку.
Я не шкодую і вдячний родині, яка навчила мене дивитися у майбутнє. Так що спасибі мрії! Ти дала мені сміливість, силу, успіх і, перш за все, радість,
– написав Маркізіо в інстаграмі.
33-річний італієць виступав за "Ювентус", "Емполі" і "Зеніт". Також Маркізіо провів 55 матчів за збірну Італії. Всього Клаудіо за кар'єру провів 435 матчів, забив 39 голів та віддав 44 результативні передачі.
З "Ювентусом" Маркізіо сім разів виграв Серію А, чотири Кубки Італії, три Суперкубки Італії. Фіналіст Ліги чемпіонів 2015. Із "Зенітом" виграв чемпіонат Росії 2019.
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