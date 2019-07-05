Легендарний гравець очолив "Дербі" замість Френка Лемпарда
Френк Лемпард очолив лондонський "Челсі". Попередній його клуб "Дербі Каунті" ж не довго був у пошуках нового наставника.
"Дербі" офіційно очолив Філліп Коку. Контракт з голландським спеціалістом розраховано на 4 роки. Тренером воротарів став Шей Гівен.
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Філліп Коку розпочинав кар'єру гравця в голландському АЗ. Згодом були ще "Вітесс" та ПСВ. Після чого він у 1998 році перейшов до іспанської "Барселони". Через шість років повернувся до ПСВ. А закінчував кар'єру гравця в команді "Аль Джазіра" з ОАЕ у 2008 році. Одразу після цього увійшов до тренерського штабу збірної Нідерландів. А з 2009 року працював у структурі ПСВ. Головну команду очолив у 2012 році. З нею він тричі ставав чемпіоном Нідерландів (2014-2015, 2015-2016 та 2017-2018 року) та вигравав Кубок (2011-2012), а також Суперкубок Нідерландів (2015 та 2016).
У 2018 році Філліп Коку очолив турецький "Фенербахче". Але пропрацював там три місяці та у жовтні був звільнений.
Нагадаємо, "Дербі" залишився без головного тренера, адже Френк Лемпард очолив лондонський "Челсі". Команда минулого сезону могла пробитися до Англійської прем'єр-ліги, але програла у фіналі плей-офф виходу в АПЛ.
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