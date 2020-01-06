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Легендарний італійський футболіст вирішив завершити кар'єру

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Даніель Де Россі / ФК "Рома"

Півзахисник "Бока Хуніорс" Даніель Де Россі прийняв рішення завершити футбольну кар'єру.

36-річний італієць домігся дострокового розірвання контракту з аргентинським клубом, термін дії якого був розрахований до червня.

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Де Россі вирішив закінчити з футболом через велику кількість травм. Він оголосить офіційно про своє рішення найближчим часом.

Цілком ймовірно, Де Россі повернеться в "Рому", щоб зайняти одну з посад в клубі.

Нагадаємо, Де Россі в кінці сезону 2018/19 покинув "Рому", в якій провів 17 років кар'єри. 35-річний хавбек провів за римський клуб 616 матчів, забив 63 голи і віддав 54 гольові передачі. За "Бока Хуніорс" Даніель зіграв лише 4 матчі в нинішньому сезоні.
 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Рома
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