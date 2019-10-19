Легендарний італійський клуб "Палермо" припинив існування

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Легендарний італійський клуб "Палермо" припинив існування

Італійський суд оголосив про припинення існування футбольного клубу "Палермо" (US Citta di Palermo). Причиною стало банкрутство команди.

Про те, що "Палермо" може припинити існування, стало відомо ще влітку 2019 року. Тоді команду перевели з Серії B одразу в серію D через фінансові порушення. Однак вибратися з боргів це клубу не допомогло. Тож італійський суд, який займається справами банкрутства, офіційно оголосив про припинення існування "Палермо". При цьому що син колишнього власника клубу Мауріціо Дзампаріні Андреа запропонував виплатити кредиторам 10 мільйонів євро. Однак цю суму порахували недостатньою, повідомляє Football Italia.

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Футбольний клуб "Палермо" був заснований в 1900 році. І з того часу неодноразово припиняв існування. US Citta di Palermo – це четверта команда, яку створили у 1987 році. І вона була найбільш успішною. Команда тричі фінішувала у першій п'ятірці чемпіонату Італії, один раз дісталася фіналу Кубка країни та грала в єврокубках.

Однак Сицилія та Палермо не залишиться без футболу. У місті вже створили нову команду, яка називається теж "Палермо" (SSD Palermo)

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол
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