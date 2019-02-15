Легендарний Лобановський потрапив у топ-3 найкращих тренерів у Лізі чемпіонів

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Валерій Лобановський
Валерій Лобановський / Фото з відкритих джерел

Легендарний наставник "Динамо" Валерій Лобановський потрапив у топ-3 рейтингу найкращих тренерів за версією FourFourTwo, які не вигравали Лігу чемпіонів.

Лобановський посів третє місце, розташувавшись після Дієго Сімеоне і Арсена Венгера. У рейтинг увійшли лише тренери, які мали можливість виграти Лігу чемпіонів з 1992 року.

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В 1999 році "Динамо" під керівництвом Валерія Лобановського зупинилося за крок до фіналу Ліги чемпіонів, коли програло за сумою двох матчів "Баварії" (3:4).

Цікаво, що в рейтингу є також екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу, який з "гірниками" в 2009 році виграв Кубок УЄФА.

Топ-12 тренерів, які не вигравали Лігу чемпіонів:

1. Дієго Сімеоне ("Атлетіко");
2. Арсен Венгер ("Монако", "Арсенал");
3. Валерій Лобановський ("Динамо");
4. Юрген Клопп ("Боруссія" Д, "Ліверпуль");
5. Боббі Робсон ("Ньюкасл", "Порту");
6. Массіміліано Аллегрі ("Мілан", "Ювентус");
7. Мірча Луческу ("Галатасарай", "Шахтар", "Інтер", "Бешикташ", "Рапід" Бухарест);
8. Кенні Далгліш ("Ньюкасл");
9. Отто Рехагель ("Вердер", "Кайзерслаутерн");
10. Дідьє Дешам ("Монако", "Марсель");
11. Унаї Емері ("Спартак", "Валенсія", "Севілья", ПСЖ);
12. Антоніо Конте ("Ювентус", "Челсі").

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Теги: Футбол Спорт
Джерело: 24 Канал
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