Легендарний Мо Фара анонсував своє повернення на Олімпійські ігри 2020 року

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Мо Фара / Фото з відкритих джерел

Британський бігун на довгі дистанції Мо Фара оголосив про своє повернення в олімпійський спорт.

Чотириразовий олімпійський чемпіон Мо Фара повідомив, що виступить на Іграх-2020 на Токіо на дистанції 10 000 м.

А ви знали, що українку Ярославу Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою світу?

Після чемпіонату світу-2017 британський бігун припинив виступи на доріжці і перейшов у марафони.

"Я вирішив, що в наступному році в Токіо-2020 повернуся на доріжку. Я дуже натхнений, виступлю на 10 000 м. Сподіваюся, я не втратив свою швидкість, але я буду старанно тренуватися, подивимося, що я зможу", – сказав Фара в зверненні на своєму Youtube-каналі.

Зазначимо, що Мо Фара – чотириразовий олімпійський чемпіон (по два золота – на 5000 м і ще два на 10 000 м). Також на його рахунку шість золотих і дві срібні медалі чемпіонатів світу

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Теги: Спорт Легка атлетика Олімпіада-2020
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