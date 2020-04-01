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Легендарний український футболіст завершить кар'єру через травму

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Рустам Худжамов / fcmariupol.com

Колишній воротар "Шахтаря" та "Маріуполя" Рустам Худжамов, ймовірно, завершить кар'єру футболіста. 37-річний воротар повісить бутси на цвях через травму.

1 квітня "Маріуполь" повідомив, що розірвав контракт з Худжамовим. Головний тренер "азовців" Олександр Бабич заявив, що Рустам покинув клуб через травму.

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"На цей момент він займається сім'єю і своїм брендом (воротарських рукавичок, – Спорт24). Причина звільнення – тільки травма. Очі вже не горять, вік і серйозна травма. У нього стерся хрящ", – сказав Бабич у коментарі "Футбол NEWS".

За словами Бабича, Худжамову треба імплантувати в коліно імплантат, щоб продовжувати кар'єру.

"Це досить дорога операція. А наскільки вона гарантує продовження футбольної кар'єри – ніхто не скаже", – додав тренер "Маріуполя".

Бабич заявив, що Худжамов завершить професійну кар'єру футболіста.

Як я знаю, він планує завершити кар'єру. У нього є свій бренд, він ним займається,
– сказав Бабич.

Прощання Худжамова

Після оголошення про розірвання контракту з "Маріуполем" Худжамов звернувся до вболівальників через інстаграм.

"8 сезонів і 136 матчів. Команда, в якій я оживав і відчував свою значущість. Команда, в якій я виходив з футбольного забуття. Дякую від щирого серця всім, з ким мені пощастило виходити на футбольне поле під цією емблемою.

Дякую тренерам і персоналу. Спасибі уболівальникам за критику і мотивацію. І, звичайно, спасибі ультрас "Маріуполя" за підтримку. До зустрічі, "Маріуполь", – написав Худжамов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 сезонов и 136 матчей... Команда, в которой я оживал и чувствовал свою значимость, команда в которой я выходил из футбольного забытья! Спасибо от всего сердца всем, с кем мне повезло выходить на футбольное поле под этой эмблемой! Спасибо тренерам и персоналу! Спасибо болельщикам за критику и мотивацию! И , конечно, спасибо @mariupol_ultras за вашу поддержку! До встречи , @mariupolfc ! #mariupolfc

Допис, поширений Рустам Худжамов (@rustam_khudzhamov)

Що відомо про Худжамова

Воротар грав за "Маріуполь" з 2012 до 2014 року на правах оренди. Тоді футболіст належав донецькому "Шахтарю".

У 2015 році Худжамов повернувся в "Шахтар", але грав на правах оренди в луганській "Зорі" і харківському "Металісті".

Повноцінним гравцем "Маріуполя" Худжамов став у 2016 році.

Худжамов виграв з "Маріуполем" Першу лігу України.

За збірну України воротар провів один матч. У 2009 році Худжамов відіграв весь товариський матч проти Сербії, який Україна виграла 1:0.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Маріуполь
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