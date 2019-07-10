Легендарний український тенісист готується повернутися на корт після дворічної паузи

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Олександр Долгополов
Олександр Долгополов / Фото з відкритих джерел

Екс-перша "ракетка" України Олександр Долгополов повідомив, що успішно переніс другу операцію на кисті.

Олександр Долгополов в Instagram повідомив, що йому зробили чергову операцію на кисті, і тепер він розраховує повернутися в АТР-тур вже на початку наступного сезону.

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Всім привіт. Є для Вас і для мене хороші новини. Ми знайшли, що хотіли і кисть виглядає добре. За ідеєю цього втручання повинно вистачить, щоб відновитися і почати грати. Так що чекайте новин. Якщо все буде добре, то планую почати 2020 сезон,
– написав Олександр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем привет есть для Вас и для меня хорошие новости:) мы нашли что хотели и кисть выглядит хорошо. По идее этого вмешательства должно хватит что бы восстановиться и начать играть. Так что ждите новостей) Если все будет хорошо,то планирую начать 2020 сезон ?? ————————————————————————Hi guys,I have good news. The second surgery went well and we found what we wanted. Hopefully this will be enough to fully recover. If all goes well we have to start the 2020 season ??

Публикация от Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

Нагадаємо, 30-річний український тенісист Олександр Долгополов минулого року був змушений вдатися до хірургічного втручання через травму кисті.

Востаннє він брав участь в ATP-турі в травні 2018 року на "Мастерсі" в Римі (Італія).

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Олександр Долгополов
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