Легендарний український тенісист готується повернутися на корт після дворічної паузи

Екс-перша "ракетка" України Олександр Долгополов повідомив, що успішно переніс другу операцію на кисті.

Олександр Долгополов в Instagram повідомив, що йому зробили чергову операцію на кисті, і тепер він розраховує повернутися в АТР-тур вже на початку наступного сезону.

Читайте також: Світоліна в блискучому стилі вийшла у півфінал Вімблдону

Всім привіт. Є для Вас і для мене хороші новини. Ми знайшли, що хотіли і кисть виглядає добре. За ідеєю цього втручання повинно вистачить, щоб відновитися і почати грати. Так що чекайте новин. Якщо все буде добре, то планую почати 2020 сезон,

– написав Олександр.

Нагадаємо, 30-річний український тенісист Олександр Долгополов минулого року був змушений вдатися до хірургічного втручання через травму кисті.

Востаннє він брав участь в ATP-турі в травні 2018 року на "Мастерсі" в Римі (Італія).