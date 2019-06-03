Легендарний український тенісист зіграє із зірковими спортсменами на Roland Garros
Легендарний український тенісист Андрій Медведєв зіграє на турнірі Легенд на Roland Garros у Парижі (Франція).
Андрій Медведєв зіграє на турнірі Легенд у Франції в парі з іспанцем Хуаном-Карлосом Ферреро.
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Американець Джеймс Блейк разом с Марком Філіппуссісом будуть першими суперниками україно-іспанського дуету.
На Roland Garros Медведєв дійшов до фіналу у 1999-у році, де в драматичному матчі програв зірковому американцю Андре Агассі. Хуан-Карлос Ферреро перемагав на Відкритому чемпіонаті Франції у 2003 році.
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