Легендарний український тенісист зіграє із зірковими спортсменами на Roland Garros

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Андрій Медведєв і Хуан-Карлос Ферреро
Андрій Медведєв і Хуан-Карлос Ферреро / ФТУ

Легендарний український тенісист Андрій Медведєв зіграє на турнірі Легенд на Roland Garros у Парижі (Франція).

Андрій Медведєв зіграє на турнірі Легенд у Франції в парі з іспанцем Хуаном-Карлосом Ферреро.

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Американець Джеймс Блейк разом с Марком Філіппуссісом будуть першими суперниками україно-іспанського дуету.

На Roland Garros Медведєв дійшов до фіналу у 1999-у році, де в драматичному матчі програв зірковому американцю Андре Агассі. Хуан-Карлос Ферреро перемагав на Відкритому чемпіонаті Франції у 2003 році.

 

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Ролан Гаррос
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