Легендарний воротар вирішив завершити кар'єру після серцевого нападу

37-річний іспанський голкіпер "Порту" Ікер Касільяс завершить кар'єру гравця, але залишиться в структурі португальського клубу.

На своєму останньому тренуванні Касільяс переніс інфаркт. Лікарі порадили воротареві не ризикувати здоров'ям і припинити виступи.

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Ікер Касільяс не покине "Порту", а залишиться в системі клубу. Раніше президент "драконів" Пінту да Кошта підтвердив, що вже ведуться пошуки заміни Касільясу.

У цьому сезоні Касільяс разом з португальцями дістався 1/4 Ліги чемпіонів, де програв майбутньому фіналісту турніра "Ліверпулю".

Касільяс захищає кольори "Порту" з 2015 року після відходу з мадридського "Реала". У поточному сезоні Касільяс провів за "Порту" 42 матчі у всіх турнірах, де пропустив 35 м'ячів, 19 раз залишивши свої ворота в недоторканності.

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