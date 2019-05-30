Легендарний воротар зі сльозами на очах завершив кар'єру

Воротар "Арсеналу" Петр Чех офіційно завершив кар'єру. Фінал Ліги Європи проти "Челсі" став останнім матчем для легендарного воротаря в якості футболіста.

Петр Чех не зміг стримати сліз після поразки у фінальному матчі Ліги Європи проти "Челсі" (4:1).

Читайте також: Форвард збірної України має проблеми з серцем і може закінчити кар'єру у 26 років (оновлено)

"Гравці "Арсенала" не заслуговують на подібне. Уболівальникам навіть не видно, скільки роботи було виконано футболістами за сезон, подалі від очей громадськості", – заявив Чех.

Легко сказати, що ми залишилися ні з чим, програли фінал і залишилися без кубка. Однак можу запевнити, що пророблена в цьому сезоні робота зробить нас сильнішими. Я хотів підняти кубок. До 30 числа я все ще гравець "Арсенала" і до цього часу ніяких рішень приймати не буду.

Найкращі роки кар'єри 37-річний Чех провів у "Челсі". У складі "синіх" чеський голкіпер чотири рази вигравав чемпіонат Англії, а в 2012 році – Лігу чемпіонів, причому Чех став одним з головних героїв фінального матчу проти "Баварії", відбивши 3 пенальті (1 в овертаймі, 2 в післяматчевій серії).

Також Чех виграв безліч індивідуальних нагород, зокрема чотири рази вигравав приз найкращому воротареві сезону в АПЛ. Чех є рекордсменом за кількістю сухих матчів в історії Прем'єр-ліги.

За "Арсенал" Чех грав з 2015 року. У складі "канонірів" воротар виграв два Суперкубка і один Кубок Англії. У нинішньому сезоні Чех провів 21 матч у всіх турнірах.

"Арсенал" програв у фіналі "Челсі" з рахунком 1:4. У наступному сезоні команда Унаї Емері знову гратиме в Лізі Європи, оскільки в чемпіонаті Англії посіла 5 місце.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram