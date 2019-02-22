Легендарний європейський клуб відкриє футбольну академію в Україні
Португальська "Бенфіка" підписала угоду про відкриття футбольної академії в Україні.
У середу, 20 лютого, "Бенфіка" уклала угоду про відкриття футбольної академії в Україні. Договір підписали спортивний директор лісабонського клубу Руй Кошта і директор футбольної академії в Україні Марія Кривопішина.
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В Україні з'явиться академія ФК "Бенфіка"
В академії будуть займатися хлопчики і дівчатка у віці від 3-х до 16 років. Навчання буде проводитися португальськими тренерами з ліцензією UEFA Pro.
Очікується, що школа Бенфіки почне роботу в Києві в квітні цього року. Набір дітей планують розпочати 1 березня.
До слова, "Бенфіка" після 22 зіграних турів йде на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Відставання від лідера "Порту" становить 1 очко.
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