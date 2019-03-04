Легендарного шахового тренера вшанували яскравою грою

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Олександр Зубов – переможець турніру на честь Олексія Косікова
Олександр Зубов – переможець турніру на честь Олексія Косікова

3 березня у Києві відбувся унікальний турнір – зірки шахів змагалися на честь прославленого українського тренера Олексія Косікова.

Днями Олексій Косіков, який відкрив дорогу у шахове життя 14-ти гросмейстерам і став автором книг-бестселерів, відзначив 70-річний ювілей. На його честь Федерація шахів Києва влаштувала супертурнір, в якому взяли учать вихованці Олексія Івановича – титуловані українські шахісти – заслужені майстри спорту Володимир Баклан, Вадим Малахатько (чемпіони світу у складі збірної України), відомі гросмейстери Олексій Кислинський, Спартак Височин, а також найкращі учасники масового відбірного турніру – Олександр Зубов, Володимир Михальський, Олексій Малий і Юлія Осьмак.


Щасливий ювіляр Олексій Косіков 

Переможець цього цікавого змагання визначився лише в заключному турі – Олександр Зубов і Олексій Кислинський виграли свої вирішальні партії, набрали по 5 очок з 7-ми можливих і лише за додатковим показником Зубов став першим. Третього призера також допоміг визначити коефіцієнт – Володимир Баклан випередив Спартака Височина (в обох було по 4,5 очка). Далі фінішували: 5. Вадим Малахатько – 4; 6. Володимир Михальський, 7. Олексій Малий – по 2; 8. Юлія Осьмак – 1.


Президент ФШК Павло Куфтирєв розповідає про плани на майбутнє 

Такі турнір – дуже важливі, – відзначив президент Федерації шахів Києва Павло Куфтирєв, ідейний натхненник і спонсор змагання. – Ми вшанували одного з найкращих тренерів світу й провели цікаву подію, яка, сподіваюся, стане еталоном для українських шахів. У майбутньому ми плануємо проводити аналогічні турнірі на честь інших знаних українських шахістів, а також уже започаткували серію книг про наших зірок – зокрема, однією з перших вийде том "Видатні шахісти України" про Олексія Івановича Косікова.

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Теги: Новини України Шахи Спорт
Джерело: 24 Канал
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