Легенди на корті: як бельгійка першу ракетку світу "возила" – відео
У 2005 році у півфіналі Відкритого чемпіонату США зустрілися 18-річна Марія Шарапова та 22-річна Кім Клійстерс. Попри шалену напругу у зустрічі, бельгійка перемогла у виснажливому матчі.
Відео зустрічі виклали на каналі US Open Tennis Championships у YouTube. Це не перший ролик поєдинків, які відбувались раніше.
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Неймовірний півфінал
До матчу росіянка займала лідерську позицію у рейтингу та вважалась фавориткою зустрічі, але бельгійці вдалось взяти гору над титулованою Шараповою.
22-річній Кім Клійстерс знадобилося менш як дві з половиною годин, щоб перемогти суперницю. В результаті Клійстерс стала чемпіонкою US Open, завоювавши свій другий титул на "шоломах" і перший з трьох в Нью-Йорку.
Додамо, що у лютому Шарапова оголосила про завершення професійної кар'єри, а Клійстерс навпаки повернулася в Тур після восьмирічної перерви.
Марія Шарапова – Кім Клійстерс дивіться відео:
- За кар'єру Клійстерс виграла 52 титули WTA. Клійстерс є чотириразовою переможницею турнірів "Великого шолома".
- У 2011 році Кім підкорився Australian Open. Тричі вона вигравала "Відкритий чемпіонат США" (2005, 2009, 2010) та заробила понад 25 мільйонів доларів.
- Про завершення професійної кар'єри тенісистка заявила наприкінці 2012 року.
Досягнення Марії Шарапової
- Шарапова виграла п'ять турнірів Великого шолому в одиночному розряді.
- У 2004 році в 17-річному віці відсвяткувала перемогу на Вімблдоні, де у фіналі перемогла Серену Вільямс.
- Через два роки, у 2006 році, виграла Відкритий чемпіонат США, перемігши Жустін Енен-Арден у фіналі.
- У 2008 році на Australian Open, подолавши у півфіналі першу ракетку світу Жустін Енен, а у фіналі сербку Ану Іванович.
- В 2012 році святкує перемогу на Ролан Гаррос, перемігши італійку Сару Еррані;
- У 2014 знову перемагає на Ролан Гаррос, здолавши румунку Сімону Халеп.