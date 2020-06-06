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Футбольний "Порту" яскраво подякував лікарям за роботу: написали прізвище від руки – фото
5 червня , 20:28 Футбольний "Порту" яскраво подякував лікарям за роботу: написали прізвище від руки – фото
Юрій Семенюк
У Катарі відкрили черговий стадіон до чемпіонату світу 2022 року: вражаючі фото
5 червня , 16:54 У Катарі відкрили черговий стадіон до чемпіонату світу 2022 року: вражаючі фото
Михайло Гема
Феноменальний гол воротаря, який вражає бомбардирським талантом – яскраве відео
5 червня , 13:50 Феноменальний гол воротаря, який вражає бомбардирським талантом – яскраве відео
Софія Кулай