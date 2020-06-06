У 2005 році у півфіналі Відкритого чемпіонату США зустрілися 18-річна Марія Шарапова та 22-річна Кім Клійстерс. Попри шалену напругу у зустрічі, бельгійка перемогла у виснажливому матчі.

Відео зустрічі виклали на каналі US Open Tennis Championships у YouTube. Це не перший ролик поєдинків, які відбувались раніше.

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Неймовірний півфінал

До матчу росіянка займала лідерську позицію у рейтингу та вважалась фавориткою зустрічі, але бельгійці вдалось взяти гору над титулованою Шараповою.



22-річній Кім Клійстерс знадобилося менш як дві з половиною годин, щоб перемогти суперницю. В результаті Клійстерс стала чемпіонкою US Open, завоювавши свій другий титул на "шоломах" і перший з трьох в Нью-Йорку.



Додамо, що у лютому Шарапова оголосила про завершення професійної кар'єри, а Клійстерс навпаки повернулася в Тур після восьмирічної перерви.

Марія Шарапова – Кім Клійстерс дивіться відео:

За кар'єру Клійстерс виграла 52 титули WTA. Клійстерс є чотириразовою переможницею турнірів "Великого шолома".

У 2011 році Кім підкорився Australian Open. Тричі вона вигравала "Відкритий чемпіонат США" (2005, 2009, 2010) та заробила понад 25 мільйонів доларів.

Про завершення професійної кар'єри тенісистка заявила наприкінці 2012 року.

Досягнення Марії Шарапової