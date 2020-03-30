Легенди у віртуальному ринзі: Майк Тайсон двічі відправив Мухаммеда Алі в нокдаун – відео
Через пандемію коронавірусу усі спортивні заходи були скасовані, тому Всесвітня боксерська суперсерія (WBSS) провела віртуальний турнір серед легенд. Глядачі змогли побачити бій двох легендарних боксерів – Майка Тайсона та Мухаммеда Алі.
Такі віртуальні змагання відбуваються також у футболі. У фінальному боксерському поєдинку ж зустрілися американці Мухаммед Алі і Майк Тайсон.
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Вже у першому раунді Алі відправив суперника в нокдаун, але в другому і п'ятому сам побував на підлозі рингу.
У підсумку, бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді одностайно віддали перемогу Тайсону – 114:111, 114:111, 114:111. Цікаво, який результат був би у реальному поєдинку.
У реальному житті зустріч Алі і Тайсона на боксерському рингу була неможливою. У грудні 1981 року Мухаммед провів свій останній бій, поступившись канадцеві Тревору Бербік. Свій дебютний поєдинок Тайсона провів у березні 1985-го року, після якого була серія з 37 успішних виходів в ринг.
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