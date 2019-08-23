Легенди, яких ми більше не побачимо: топ-футболісти, які повісили бутси на цвях у 2019 році

У новому сезоні футбольний світ змушений буде обходитися без своїх найбільш яскравих представників. Про завершення кар’єри оголосили ряд легендарних футболістів. Хто повісив бутси на цвях – читайте у матеріалі Спорт24.

Фернандо Торрес

"Ель Ніньо", що в перекладі з іспанської означає дитина, завершив кар’єру футболіста у 35 років. Легендарний іспанець 23-го серпня проводить прощальний матч.

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Торрес є одним з найбільш титулованих футболістів світу. У складі "Челсі" Фернандо вигравав Лігу чемпіонів та Лігу Європи. Хоча період у лондонському клубі точно не найбільш яскравий для Фернандо.

До "пенсіонерів" Торрес перебрався з "Ліверпуля". Саме в мерсисайдському клубі іспанець зробив собі ім’я. За "Ліверпуль" Фернандо зіграв 142 матчів та забив 81 гол. Та з цією командою Торрес трофеїв не здобував.



Фернандо Торрес. Фото: з відкритих джерел

Зі збірною Іспанії "Ель Ніньо" двічі вигравав чемпіонат Європи (2008, 2010). У 2008 році Фернандо забив вирішальний гол у ворота Німеччини. Також Торрес чемпіон світу 2010 року.

Торрес – легенда "Атлетіко" Мадрид – клубу, який виховав його. За "матрацників" нападник зіграв 350 матчів та забив 121 гол.

Хаві

Хаві Ернандес, або як його називають в Іспанії Чаві, також більше не тішитиме футбольних фанатів своєю грою. Футболіст, який став символом збірної Іспанії та її домінування у Європі, завершив кар’єру футболіста у 39 років.



Хаві. Фото: Getty Images

З Іспанією Хаві вигравав двічі чемпіонат Європи та чемпіонат світу (2010). На клубному рівні півзахисник є легендою каталонської "Барселони". З каталонцями Хаві чотири рази підіймав над головою кубок Ліги чемпіонів, 8 разів вигравав чемпіонат Іспанії та багато інших трофеїв. Всього з "Барсою" Хаві виграв 25 кубків.

Ікер Касільяс

Ще один символ іспанського футболу Ікер Касільяс вимушено йде з футболу. 1 травня Касільясу стало погано під час тренування "Порту", іспанцеві діагностували інфаркт міокарда. Легендарного воротаря доставили в одну з клінік міста, де провели обстеження. Ікер вирішив завершити з футболом.

У новому сезоні він не буде виступати в складі команди на полі, а займе керівну посаду в клубі. Португальський клуб оголосив, що 38-річний голкіпер увійде до тренерського штабу клубу в наступному сезоні.



Ікер Касільяс. Фото: sports.masters-bet.com

Разом з Хаві та Торресом Ікер став символом збірної Іспанії та вигравав ті ж кубки на міжнародному рівні. У складі мадридського "Реала", де Ікер став зіркою, він тричі вигравав Лігу чемпіонів, 5 разів чемпіонат Іспанії та двічі Суперкубок УЄФА. Касільяс неодноразово визнавався найкращим воротарем світу.

Ешлі Коул

Відомий англійський футболіст Ешлі Коул також несподівано вирішив завершити кар'єру гравця. Легенда лондонського "Челсі" та "Арсеналу" планує зосередитися на тренерській діяльності.

Про завершення кар'єри футболіста Ешлі Коул повідомив у прямому ефірі на британському телебаченні перед матчем "Челсі" – "Лестер".

В Англії Ешлі Коул виступав тільки за клуби з Лондона: "Арсенал", "Челсі" та "Крістал Пелас". За кордоном Ешлі захищав кольори італійської "Роми" та американського "Лос-Анджелес Гелексі".



Ешлі Коул. Фото: chelseablues.ru

У колекції оборонця безліч командних та особистих нагород. З "Челсі" та "Арсеналом" Ешлі тричі виграв чемпіонат Англії. Сім разів Коул вигравав Кубок Англії та тричі Суперкубок. З "Челсі" у 2012 році футболіст виграв Лігу чемпіонів. Через рік Коул та "сині" виграли Лігу Європи.

Петр Чех

Воротар, який провів значну частину в шоломі, став легендою двох лондонських клубів – "Челсі" та "Арсеналу". В одному з матчів чемпіонату Англії чеський голкіпер отримав травму голови. Після цього Чеху доводилося грати всі матчі в захисному шоломі. Та це аж ніяк не завадило Петру стати легендарним гравцем.



Петр Чех. Фото: championat.com

Основі досягнення воротаря припали на період кар’єри в "Челсі". З "аристократами" він чотири рази виграв чемпіонат Англії й стільки ж разів Кубок Англії. У складі "синіх" він виграв Лігу чемпіонів та Лігу Європи. У складі збірної Чехії Петр став бронзовим призером чемпіонату Європи 2004 року.

Пітер Крауч

Колишній нападник "Ліверпуля", збірної Англії та інших клубів Пітер Крауч офіційно завершив кар'єру. За майже двадцятирічну кар'єру футболіста Крауч змінив близько десяти клубів.

За всю кар'єру футболіста Крауч зіграв 677 матчів у різних турнірах, забив 187 гол та віддав 69 результативних передач. Один з найуспішніших відтинків кар'єри Крауча припав на період перебування у "Ліверпулі".



Пітер Крауч. Фото: segodnya.ua

Разом з "мерсисайдцями" Пітер став володарем Суперкубка УЄФА (2005), Володар Кубка Англії (2005/06), володар Суперкубка Англії (2006).

Яя Туре

Колишній футболіст "Манчестер Сіті" та "Барселони", а також донецького "Металургу" теж не тішитиме вболівальників своєю грою. Івуарієць завершив кар’єру, здобувши 16 клубних трофеїв. З "Барселоною" Туре вигравав Лігу чемпіонів та двічі чемпіонат Іспанії.



Яя Туре. Фото: mcfc-fan.ru

У "Манчестер Сіті" Туре зумів тричі виграти чемпіонат Англії, одного разу Кубок та Суперкубок. Мабуть, головним трофеєм для Туре є перемога зі збірною Кот-д’Івуара на Кубку африканських націй 2015.

Дієго Форлан

Форлан починав свою кар'єру в 1993 році в "Індепендьєнте". Після цього він виступав за "Манчестер Юнайтед", "Вільярреал", "Атлетіко", "Інтер", "Інтернасьональ", "Серезо Осако" та інші клуби.



Дієго Форлан. Фото: fifa.com

Форлан зіграв 112 матчів за збірну Уругваю, забивши в них 36 голів. У 2010 році він став найкращим бомбардиром на чемпіонаті світу. Уругвай посів 4-е місце.

На клубному рівні Форлан вигравав чемпіонат Англії, Лігу Європи, Суперкубок УЄФА.

У 2019 році футбольну кар’єру завершило легендарне нідерландське тріо Ар’єн Роббен, Веслі Снейдер та Робін ван Персі.

Ар’єн Роббен

35-літній гравець за свою кар'єру виступав у таких клубах як нідерландські "Гронінген" та ПСВ, англійський "Челсі", іспанський "Реал" та німецька "Баварія".

З останніми чотирма клубами він вигравав національні чемпіонати. У 2013 році саме гол Роббена приніс "Баварії" перемогу у Лізі чемпіонів у матчі проти дортмундської "Боруссії".



Ар’єн Роббен. Фото: thestar.com

Тоді мюнхенці перемогли 2:1. Загалом Роббен виграв за кар'єру 29 трофеїв, 20 з яких – саме у складі "Баварії" (8 перемог в Бундеслізі, 5 перемог в Кубку Німеччини, 5 перемог в Суперкубку Німеччини, по одній перемозі в Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА).

Також зіграв 96 матчів за збірну Нідерландів, забивши 37 голів. З нею він став віце-чемпіоном світу у 2010 році та бронзовим призером у 2014 році.

Робін ван Персі

"Летючий голландець", як називають Робіна, провів дивовижну футбольну кар’єру. З"Феєнордом" він володар Кубка УЄФА, Кубка Нідерландів та Суперкубка.

У лондонському "Арсеналі" ван Персі виграв Суперкубок Англії та Кубок. Після цього Робін під шквал критики перейшов у "Манчестер Юнайтед". З "червоними дияволами" ван Персі виграв чемпіонат та Суперкубок Англії.



Робін ван Персі. Фото: з відкритих джерел

У складі збірної Нідерландів він срібний призер чемпіонату світу 2010 та бронзовий призер чемпіонату світу 2014. Усього Робін за свою кар’єру зіграв 594 матчів, в яких забив 274 голи.

Веслі Снейдер

Легендарний нідерландець демонстрував неймовірну гру в півзахисті. Веслі виступав за "Аякс", "Реал", "Інтер" та "Галатасарай". Він чемпіон Нідерландів у складі "Аяксу" та володар Кубка й Суперкубка Нідерландів.

З мадридським "Реалом" та італійським "Інтером" він по одному разу вигравав національну першість. З "Інтером" у 2010 році Веслі оформив так званий "требл": міланці виграли чемпіонат Італії, Кубок та Лігу чемпіонів. Згодом "нерроадзурі" ще й здобули Суперкубок Італії.



Веслі Снейдер. Фото: з відкритих джерел

Веслі найкращий півзахисник 2010 року за версією УЄФА, володар "Бронзової бутси" чемпіонату світу 2010, володар "Срібного м'яча" чемпіонату світу 2010, потрапив в символічну збірну чемпіонату Європи 2008 року за версією FIFA та в символічну збірну чемпіонату світу 2010 року.

Даріо Срна

Даріо Срна найбільш знайомий українським вболівальникам. За грою хорвата фанати "Шахтаря" неодноразово мали можливість спостерігати наживо. Свою кар’єру Срна розпочинав у хорватському клубі "Хайдук". З цією командою він став чемпіоном Хорватії.

Найуспішніший період кар’єри Срни був саме в українському "Шахтарі". З "гірниками" він 9 разів виграв чемпіонат України, сім разів виграв Кубок України та 8 разів Суперкубок. Саме з хорватом "Шахтар" у 2009 році здобув Кубок УЄФА.



Даріо Срна. Фото: shakhtar.com

Срна був капітаном збірної Хорватії. Після сезону в італійській команді "Кальярі" хорват повернувся у структуру "Шахтаря".