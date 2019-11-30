Легіонер "Динамо" хоче повернутися в рідний клуб через доньку

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Сідклей / 1927.kiev.ua

Стали відомі нові деталі можливого переходу захисника "Динамо" Сідклея в "Корінтіанс".

Згідно з інформацією видання Medium, однією з причин такого сильного бажання футболіста перейти в свій старий клуб є його дочка Ана Клара, яка на даний момент живе зі своєю матір'ю в Куритибі.

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Та, незважаючи на ініціативу з боку гравця, клуб не має наміру повністю викуповувати контракт 26-річного бразильця, а планує взяти його в оренду на весь 2020 рік.

У поточному сезоні Сідклей жодного разу не зіграв за київський клуб. Всього на його рахунку 1 гол і 2 асисти в 23 матчах за "Динамо".

Авторитетний портал Тransfermarkt оцінює гравця в 4,5 мільйона євро. Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2023 року.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо
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