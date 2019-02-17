Легіонер "Динамо" може покинути клуб, не зігравши й сезону за команду

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Че-Че
Че-Че / twitter.com

Бразильський півзахисник "Динамо" Че-Че може покинути київський клуб, не відігравши за команду й сезону.

26-річний футболіст потрапив у сферу інтересів бразильського "Сан-Паулу".

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Як повідомляє Somos São Paulinos, тренер "триколірних" Кука попросив керівництво клубу підписати ряд новачків. У його списку опинився і півзахисник "Динамо" Че-Че.

У поточному сезоні Че-Че зіграв за "Динамо" 15 матчів, в яких віддав тільки одну результативну передачу.

Лави "Динамо" Че-Че поповнив улітку 2018 року, коли перейшов з бразильського клубу "Палмейрас".

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Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери
Джерело: 24 Канал
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