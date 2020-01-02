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Легіонер "Динамо" переходить в іноземний клуб

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Сідклей / GETTY IMAGES

"Динамо" та "Корінтіанс" досягли угоди по переходу лівого захисника Сідклея. Кияни погодилися на пропозицію бразильців про оренду 26-річного футболіста до кінця 2020 року.

Про домовленість між клубами повідомляє Gazeta Esportiva. Очікується, що перехід бразильця може бути завершений до п'ятниці.

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Як повідомляє Yahoo Esportes, "Корінтіанс" нічого не заплатять "Динамо" за Сідклея. Натомість бразильці будуть платити 100% зарплати гравця. 

За інформацією джерела, Сідклей отримає бонус при підписанні контракту з бразильським клубом.

Також обумовлена сума можливого трансферу по закінченню орендної угоди у кінці 2020 року.

Сідклей у цьому сезоні жодного разу не зіграв за київський клуб. Всього на його рахунку 1 гол та 2 результативні передачі у 23 матчах за "Динамо".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери
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