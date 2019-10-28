Легіонер "Динамо" відхилив пропозиції двох європейських клубів і хоче залишитися з киянами
Захисник "Динамо" Карлос Самбрано відхилив пропозиції двох зарубіжних клубів, оскільки хоче грати в Києві.
Зацікавленість в послугах Карлоса Самбрано проявили два неназвані європейські клуби, повідомляє "Динамоманія".
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Обидва клуби пропонували близько 1,5 млн доларів за захисника. Але сам Самбрано відхилив пропозиції, мотивуючи це тим, що йому і його родині подобається в Києві, і він має намір боротися за місце в основному складі "Динамо".
Самбрано перейшов в "Динамо" на початку 2018 року, проте за весь цей час жодного разу не зіграв за першу команду біло-синіх. Другу частину минулого сезону 30-річний захисник провів на правах оренди в "Базелі".
Також влітку 2019 року Самбрано зі збірною Перу дійшов до фіналу Копа Амеріка, де поступився збірній Бразилії. Попередній тренер Олександр Хацкевич заявляв, що не розраховує на гравця.
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27 жовтня Самбрано потрапив в заявку "Динамо" на матч проти "Карпат" (1:1), але просидів всю гру в запасі.
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