Легіонер "Динамо" відхилив пропозиції двох європейських клубів і хоче залишитися з киянами

Захисник "Динамо" Карлос Самбрано відхилив пропозиції двох зарубіжних клубів, оскільки хоче грати в Києві.

Зацікавленість в послугах Карлоса Самбрано проявили два неназвані європейські клуби, повідомляє "Динамоманія".

Читайте також: Стало відомо, хто розсудить дербі між "Динамо" та "Шахтарем" в Кубку України

Обидва клуби пропонували близько 1,5 млн доларів за захисника. Але сам Самбрано відхилив пропозиції, мотивуючи це тим, що йому і його родині подобається в Києві, і він має намір боротися за місце в основному складі "Динамо".

Самбрано перейшов в "Динамо" на початку 2018 року, проте за весь цей час жодного разу не зіграв за першу команду біло-синіх. Другу частину минулого сезону 30-річний захисник провів на правах оренди в "Базелі".

Також влітку 2019 року Самбрано зі збірною Перу дійшов до фіналу Копа Амеріка, де поступився збірній Бразилії. Попередній тренер Олександр Хацкевич заявляв, що не розраховує на гравця.

Читайте також: "Шахтар" виглядає краще: тренер "Копенгагена" порівняв "Динамо" з "гірниками"

27 жовтня Самбрано потрапив в заявку "Динамо" на матч проти "Карпат" (1:1), але просидів всю гру в запасі.