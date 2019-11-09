Легіонер "Олександрії" отримав виклик до своєї збірної на матчі проти Словенії та Австрії

Захисник "Олександрії" Каспарс Дубра отримав виклик до збірної Латвії. Він може зіграти за свою національну збірну у відборі на Євро-2020.

Каспарс Дубра є одним з основних захисників збірної Латвії. Він зіграв у шести матчах кваліфікації Євро-2020. Загалом в його активі 35 матчів за національну команду.

Однак у відборі на Євро-2020 Латвія виступає вкрай невдало. Команда програла всі вісім матчів, тож втратила можливість пробитися на Чемпіонат Європи.

16 листопада латвійці на виїзді зіграють проти Словенії, за яку виступає гравець "Динамо" Беньямін Вербіч. А 19 листопада прийматимуть вдома збірну Австрії.

Варто додати, що Каспарс Дубра, який лише цього сезону приєднався до "Олександрії", є одним з основних гравців українського клубу. У цьому сезоні він зіграв у 13 матчах за команду.

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