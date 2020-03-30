Легка атлетика: чемпіонат світу-2021 офіційно перенесли на рік
Чемпіонату світу-2021 з легкої атлетики відбудеться на рік пізніше у зв'язку з перенесенням літніх Олімпійських ігор в Токіо.
Про це оголосила Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics).
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Турнір мав відбутися в американському Юджині (штат Орегон) з 6-го по 15 серпня 2021 року.
"Ми підтримуємо нові дати Олімпійських ігор 2020 року в Токіо у 2021 році, оголошені сьогодні японськими організаторами і МОК. Це дає нашим спортсменам час, необхідний для того, щоб повернутися до тренувань і змагань", – йдеться у повідомленні.
- Літні Олімпійські ігри у Токіо перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу. Спершу Ігри мали пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року.
- Урочисте відкриття Олімпіади планується на 23 липня 2021 року.
- При цьому Олімпійські та Паралімпійські ігри збережуть назву Токіо-2020.
- Зберігатиметься в Японії весь цей час й олімпійський вогонь, який вже прибув до країни.
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