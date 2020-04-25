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Легкоатлетка-красуня Левченко показала, як робити дієву зарядку: відео

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Легкоатлетка-красуня Левченко показала, як робити дієву зарядку: відео

Українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка спеціалізується на стрибках у висоту, показала, як вона робить зарядку і розповіла поради для своїх підписників.

Відео спортсменка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Левченко показала вправи на всі групи м'язів: від грудей, спини, шиї і до ніг. Передовсім, легкоатлетка порадила прислухатися до свого тіла та орієнтуватися як на її поради, так і на свої відчуття. Загалом зарядка зайняла приблизно 10 хвилин.

До слова, Левченко не вперше на карантині ділиться корисними порадами. Нещодавно вона опублікувала відео, де показала фізичні вправи, які можна робити вдома під час ізоляції. 

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Юлія Левченко Легка атлетика Здорове життя Новини Спорту Спорт
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