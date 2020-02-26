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Лень допоміг "Сакраменто" перемогти "Голден Стейт", Михайлюк програв з "Детройтом": відео

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Святослав Михайлюк / The Detroit News

Обидва українські баскетболісти – Святослав Михайлюк та Олексій Лень – зіграли матчі регулярного чемпіонату НБА. От тільки результати цих матчів були різні.

Святослав Михайлюк вийшов у старті "Детройта" на матч поти "Денвера". Та команда українця поступилася. Гості з початку матчі заволоділи ініціативою, і лише двічі дозволили "Детройту" бути попереду в рахунку.

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Михайлюк в цьому матчі зіграв лише 17 хвилин. За цей час він набрав 6 очок та зробив одну передачу.

Денвер – Детройт 115:98 (29:23, 30:23, 23:26, 33:26)

Натомість Олексій Лень в матчі проти "Голден Стейт" розпочав гру на лаві запасних. Але зіграв у підсумку 15 хвилин. Набраними очками не відзначився, але зробив 4 підбирання та одну передачу.

"Сакраменто" ж на виїзді здолав "Голден Стейт".

Голден Стейт – Сакраменто 94:112 (22:33, 21:22, 30:26, 21:31)

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Олексій Лень Святослав Михайлюк Новини Спорту Спорт Баскетбол
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