Лень набрав три очки в програному матчі "Атланти" проти "Лейкерс": на матчі був Кобі Браянт
Український центровий "Атланти" Олексій Лень відзначився лише трьома закинутими очками в грі регулярного сезону НБА проти "Лейкерс".
Олексій Лень зіграв 15 хвилин і за цей час набрав 3 очки (1-3 з гри, 0-1 триочкові) і зробив 3 підбирання.
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Знову найрезультативнішим гравцем "Хоукс" став Трей Янг, який заробив 31 очко. Більше нього в грі заробив лише ЛеБрон Джеймс (33).
Цікаво, що легендарний захисник "Лейкерс" Кобі Браянт відвідав цей матч. Під час першої чверті Браянт, який спостерігав за матчем у першому ряду, і зірковий форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс скористалися паузою в грі, щоб потиснути один одному руки.
"Атланта" ж програла "Лейкерс" з рахунком 101:122 і тепер займає 12 місце в Східній конференції НБА. У наступній грі "яструби" битимуться 21 листопада проти "Мілуокі Бакс".
Лос-Анджелес Лейкерс – Атланта Хоукс 122:101 (36:24, 33:17, 27:36, 26:24)
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