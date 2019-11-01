Лень не допоміг "Атланті" обіграти "Маямі", "Кліпперс" перемогли "Сан-Антоніо": результати НБА

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"Атланта" програла "Маямі"
"Атланта" програла "Маямі" / twitter.com/ATLHawks

В ніч на 1 листопада в США відбулися чергові матчі НБА, в тому числі й за участі гравця "Атланти" Олексія Леня

Лень традиційно вийшов у старті "Атланти". Загалом на майданчику українець провів трохи більш як 14 хвилин. За цей час набрав 5 очок, зробив 4 підбирання та одну передачу.

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Однак "Атланта" нічого не змогла протиставити "Маямі". Ще в середині першої чверті гостям вдався ривок 1:13. Вийшовши вперед, "Хіт" до кінця матчу були попереду в рахунку. Вони ж і виграли матч.

Атланта – Маямі 97:106 (26:30,20:22, 29:33, 22:21)

Найцікавішим матчем стала гра між "Лос-Анджелес Кліпперс" та "Сан-Антоніо". Традиційно, центральною фігурою матчу став Кавай Ленард. Він у цій грі проти своєї колишньої команди набрав 38 очок та зробив 12 підбирань. Більше ніхто у цьому матчі не спромігся оформити дабл-дабл.

Лос-Анджелес Кліпперс – Сан-Антоніо 103:97 (23:24, 27:24, 30:27, 23:22)

В ще одному матчі "Новий Орлеан" здобув першу перемогу в сезоні, обігравши "Денвер"

Новий Орлеан – Денвер 122:107 (32:30, 24:22, 30:23, 36:32)

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
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