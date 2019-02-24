Лень провалив гру проти "Фінікса", Михайлюк не допоміг "Детройту" перемогти "Маямі": відео

Команди українських баскетболістів Олексія Леня та Святослава Михайлюка здобули перемоги в регулярному чемпіонаті НБА. Та українці не допомогли своїм командам добитися позитивного результату.

Атланта – Фінікс 120:112 (33:33, 30:26, 23:28, 34:25)

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"Атланта" Леня на своєму паркеті приймала "Фінікс". У першій чверті команди дали зрозуміти, що на паркеті точитиметься безкомпромісна боротьба. Відтак чверть завершилася нічиєю. У наступній 12-хвилинці на 4 очки більше здобули господарі, але в наступній чверті вже були кращими гості.

Упродовж останньої чверті лідирували саме баскетболісти "Фінікса". Їх перевага була у 8 очок, але після цього "Атланті" вдалося не тільки зрівняти рахунок, але вирватися вперед та здобути перемогу.

Для українця Олексія Леня ця гра була особлива, оскільки свого часу він виступав за "Фінікс". Проте українець невдало провів 13 хвилин на паркеті. За цей час він зробив одне підбирання та одну результативну передачу. Очок Олексій не набрав.

Маямі – Детройт 96:119 (29:20, 17:34, 30:30, 20:35)

Більш впевнену перемогу здобув "Детройт" Святослава Михайлюка. "Пістонс" програли першу чверть, однак були сильнішими за "Хіт" в наступній 12-хвилинці. На велику перерву команди пішли за переваги "Детройта" у 8 очок.

За підсумками третьої чверті "Детройт" зберіг відрив. В останній чверті гравці "Маямі" склали зброю й були розгромлені 20:35.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк, який недавно поповнив лави "Детройта", участі в матчі не взяв.

Зазначимо, що команди Леня та Михайлюка нещодавно провели очний матч. Перемогу вдалося здобути "Детройту".

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