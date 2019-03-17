Лень провів непереконливий матч за "Атланту" і його команда програла "Бостону": відео

Команда українського баскетболіста Олексія Леня "Атланта" зазнала поразки в черговому матчі регулярного чемпіонату НБА.

Бостон – Атланта 129:120 (43:36, 31:26, 31:30, 24:28)

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У першій чверті господарі паркету захопили ініціативу й почали накопичувати відрив. На велику перерву "Селтікс" пішли за переваги + 12.

У наступній 12-хвилині перевага господарів сягнула 24 очок і тільки тоді "Атланта" почала відіграватися. В останній чверті команді Леня навіть вдалося зрівняти рахунок. Проте гравці "Бостона" вчасно отямилися й довели матч до перемоги.

Український центровий "Атланти" Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату з "Бостоном". Українець провів на паркеті 10 хвилин і 47 секунд. За цей час він набрав 7 очок, зробив 1 результативну передачу, 4 підбирання та 1 блокшот, допустив 1 втрату і двічі сфолив.

Лень реалізував 3 з 4 двоочкових кидків, 1 з 2 штрафних, та не влучив 3 триочкових. 25-річний українець в середньому в сезоні набирає 10,3 очки за матч і робить 5,6 підбирання.

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