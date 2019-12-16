Лень провів результативну гру проти "Лейкерс" у матчі НБА: відео

Команда українського баскетболіста Олексія Леня "Атланта" провела черговий матч у рамках чемпіонату НБА. "Гокс" в драматичній грі програли "Лейкерс".

Атланта – Лейкерс 96:101 (25:24, 23:31, 30:27, 18:19)

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У першій чверті команди влаштували гойдалки, виходячи по черзі вперед. Тільки в другій 12-хвилинці "Лейкерс" зуміли захопити лідерство та піти на велику перерву з перевагою у 7 очок.

У третій чверті клуб з Лос-Анджелеса зумів збільшити відрив до 11 очок, але команда Леня ліквідувала відставання. Доля поєдинку визначилася в останній чверті, в якій гравці "Лейкерс" дотиснули суперника.

Українець Лень за 23 хвилини на паркеті набрав 9 очок, зробив 7 підбирань і віддав три 3 результативні передачі.

Відео дій Леня у матчі проти "Лейкерс"