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Лень видав божевільний матч у НБА, оформивши дабл-дабл: відео

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Олексій Лень / GETTY IMAGES

Команда українця Олексія Леня "Атланта" програла сьомий поспіль матч у рамках регулярного чемпіонату НБА. Цього разу "Гоукс" поступилися "Брукліну".

Бруклін – Атланта 122:112 (34:34, 26:39, 25:25, 37:14)

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У першій чверті команди вели рівну боротьбу, однак "Атланта" все ж була на 2 очки кращою. У другій 12-хвилинці гості продемонстрували відмінну гру й пішли на велику перерву з перевагою у 13 очок.

У третій чверті на паркеті точився рівний баскетбол і на двох команди набрали 50 очок. Вирішальною виявилася остання 12-хвилинка, в якій "Бруклін" розтрощив гостей – 37:14. Це дозволило господарям вирвати перемогу.

26-річний український центровий "Атланти" Олексій Лень провів 26 хвилин на паркеті, оформивши дабл-дабл. Лень набрав 23 очка, зробив 14 підбирань і здійснив 2 блокшоти.

Бруклін – Атланта відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол NBA Олексій Лень Новини Спорту
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