Лестер – Челсі: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

У суботу, 1-го лютого, "Лестер" прийме "Челсі" у 25 турі чемпіонату Англії. Переглянути поєдинок можна онлайн і по телебаченню.

Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Поєдинок "Лестер" – "Челсі" відбудеться у суботу, 1-го лютого. Початок гри о 14:30.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Наразі "Лестер" та "Челсі" є сусідами в турнірній таблиці. "Лисиці" утримують 3-у сходинку й маю відрив від "Челсі" 8 очок.

Таким чином, в очному матчі "аристократи" мають можливість наблизитися до "лисиць", а ті, відповідно, збільшити відрив.

Огляд матчу "Лестер" – "Челсі" читайте на сайті Спорт24.