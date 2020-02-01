24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Лестер – Челсі: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

23 Читать новость на русском
Лестер – Челсі: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії / twitter.com/ToniRuediger

У суботу, 1-го лютого, "Лестер" прийме "Челсі" у 25 турі чемпіонату Англії. Переглянути поєдинок можна онлайн і по телебаченню.

Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Дивіться також: "Арсенал" вирвав неймовірну нічию у "Челсі", 65 хвилин граючи у меншості – відео

Поєдинок "Лестер" – "Челсі" відбудеться у суботу, 1-го лютого. Початок гри о 14:30.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Наразі "Лестер" та "Челсі" є сусідами в турнірній таблиці. "Лисиці" утримують 3-у сходинку й маю відрив від "Челсі" 8 очок.

Таким чином, в очному матчі "аристократи" мають можливість наблизитися до "лисиць", а ті, відповідно, збільшити відрив.

Огляд матчу "Лестер" – "Челсі" читайте на сайті Спорт24.

Велика Британія остаточно вийшла з ЄС: як Brexit зустріли британці та європейці – фото, відео
сьогодні
1251
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Челсі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
31 січня 21:18 Берінчик сфотографувався в олімпійці з написом "Москва 1980" і показав підготовку до бою – відео
Юрій Семенюк 1693
31 січня 18:35 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 4621
31 січня 17:34 Легенда "Манчестер Юнайтед" знявся у кліпі Галлахера, який є зірковим фаном "Манчестер Сіті"
Юрій Семенюк 182
31 січня 14:07 Російського нокаутера вирубили за 33 секунди в поєдинку ММА – відео
Юрій Семенюк 8796
31 січня 11:37 Український тенісист Стаховський презентував власне вино і провів благодійний аукціон – фото
Вісент Луїс 158
Новини
Більше новин
Залиште відгук