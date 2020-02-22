"Манчестер Сіті" без Зінченка переміг "Лестер" у надважкому матчі: відео

"Манчестер Сіті" здобув мінімальну перемогу над "Лестером" у рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги – 1:0.

Лестер – Манчестер Сіті 0:1

Гол: Жезус, 81

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Ініціативою в грі володіла команда Гвардіоли, проте в першому таймі до забитого голу ближче були господарі. Джеймі Варді влучив у штангу після виходу один на один з Едерсоном, а Іхеаначо і Медісону не вистачало точності при ударах здалеку.

Гостей притиснули суперника у другому таймі. Найактивнішими футболістами "Сіті" були Агуеро і Марез. Ріяда активно освистували вболівальники "Лестера", однак алжирець все одно неабияк потріпав нерви Фуксу і Чілвеллу.

"МанСіті" міг вийти вперед в середині другого тайму, коли Гюндоган влучив м'ячем у руку Прата в чужій штрафній. Суддя після консультації з VAR поставив пенальті, проте Шмейхель зумів парирувати постріл Агуеро.

Втім, свого манкуніанці добилися свого після відходу Куна з поля. Габріель Жезус змінив аргентинця і вже через три хвилини скористався чудовим пасом Мареза.

Відео голу Жезуса

"Містяни" набрали три очки і відірвалися від "лисиць" вже на сім пунктів.