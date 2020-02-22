24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

"Манчестер Сіті" без Зінченка переміг "Лестер" у надважкому матчі: відео

- Читать новость на русском
Лестер – Манчестер Сіті: результат та відео голів

"Манчестер Сіті" здобув мінімальну перемогу над "Лестером" у рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги – 1:0.

Лестер – Манчестер Сіті 0:1

Гол: Жезус, 81

Дивіться також: 19-річний Голанд забив черговий гол за "Боруссію" та приніс команді перемогу: відео

Ініціативою в грі володіла команда Гвардіоли, проте в першому таймі до забитого голу ближче були господарі. Джеймі Варді влучив у штангу після виходу один на один з Едерсоном, а Іхеаначо і Медісону не вистачало точності при ударах здалеку.

Гостей притиснули суперника у другому таймі. Найактивнішими футболістами "Сіті" були Агуеро і Марез. Ріяда активно освистували вболівальники "Лестера", однак алжирець все одно неабияк потріпав нерви Фуксу і Чілвеллу.

"МанСіті" міг вийти вперед в середині другого тайму, коли Гюндоган влучив м'ячем у руку Прата в чужій штрафній. Суддя після консультації з VAR поставив пенальті, проте Шмейхель зумів парирувати постріл Агуеро.

Втім, свого манкуніанці добилися свого після відходу Куна з поля. Габріель Жезус змінив аргентинця і вже через три хвилини скористався чудовим пасом Мареза.

Відео голу Жезуса

"Містяни" набрали три очки і відірвалися від "лисиць" вже на сім пунктів.

Зеленський призначив коміка з "Ліги сміху" Гуменюка главою РДА: що про нього відомо
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Олександр Зінченко Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Сіті
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:06 19-річний Голанд забив черговий гол за "Боруссію" та приніс команді перемогу: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 18:18 Тайсон Ф'юрі – неймовірний чемпіон, життя якого двічі висіло на волосині
Андрій Тудовші
сьогодні 18:07 Футболіст збірної України забив п'ятий гол за турецький клуб у сезоні – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 16:34 "Челсі" на класі переміг "Тоттенхем" та закріпився у зоні Ліги чемпіонів: відео голів
Юрій Семенюк
сьогодні 12:11 Зірковий Ноєр пропустив ганебний гол у матчі Бундесліги: відео фейлу
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук