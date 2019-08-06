Леся Цуренко через травму пропустить важливий турнір в Торонто

Українська тенісистка Леся Цуренко знялася з турніру Rogers Cup у Торонто (Канада). У першому раунді вона повинна була зустрітися з Анастасією Севастовою з Латвії.

Як повідомляє WTA Insider, українка знялася через травму ліктя. Місце Цуренко займе китаянка Чжан Шуай, яка пройшла як лакі-лузер.

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Lesia Tsurenko has withdrawn from @rogerscup due to a right elbow injury.



Zhang Shuai in as a lucky loser. — WTA Insider (@WTA_insider) 5 августа 2019 г.

Таким чином, в основній сітці одиночного турніру залишилися тільки дві українки – Еліна Світоліна і Даяна Ястремська. Також Надія і Людмила Кіченок виступають в парному турнірі.

Спорт 24 писав, що Даяна Ястремська стартувала на турнірі з впевненої перемоги над Йоханною Контою.

Чинною чемпіонкою Rogers Cup у Торонто є румунка Сімона Халеп. Вона в 1/16 фіналу зіграє з американкою Дженніфер Брейді, котра у паралельному з Ястремською матчі обіграла француженку Крістіну Младеновіч.