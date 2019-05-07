Леся Цуренко зустрілася з володарем "Золотого м'яча": фото
Друга ракетка України Леся Цуренко поділилася фотографією з володарем "Золотого м'яча" 2018 року Лукою Модрічем.
Відповідне фото українка виклала у власному Instagram.
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Хорватський футболіст, який став володарем нагороди "Золотий м'яч-2018", відвідав тенісний чемпіонат в Мадриді, а раніше зустрівся з першою ракеткою Хорватії – Маріном Чілічем.
Раніше Спорт 24 писав, що Леся Цуренко в першому колі турніру WTA а Мадриді програла четвертій ракетці світу Анжелік Кербер.
Однак згодом, Цуренко зуміла пробитися до другого кола парного розряду турніру в Іспанії. Українка в дуеті з білоруською Олександрою Сасновіч обіграла пару в складі росіянки Дар'ї Касаткіної і естонки Анетт Контавейт.