Леся Цуренко зустрілася з володарем "Золотого м'яча": фото

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото з відкритих джерел

Друга ракетка України Леся Цуренко поділилася фотографією з володарем "Золотого м'яча" 2018 року Лукою Модрічем.

Відповідне фото українка виклала у власному Instagram.

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@lukamodric10 #happy #happy #happy #football #realmadrid #croatia @mutuamadridopen

Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Хорватський футболіст, який став володарем нагороди "Золотий м'яч-2018",  відвідав тенісний чемпіонат в Мадриді, а раніше зустрівся з першою ракеткою Хорватії – Маріном Чілічем.

Раніше Спорт 24 писав, що Леся Цуренко в першому колі турніру WTA а Мадриді програла четвертій ракетці світу Анжелік Кербер.

Однак згодом, Цуренко зуміла пробитися до другого кола парного розряду турніру в Іспанії. Українка в дуеті з білоруською Олександрою Сасновіч обіграла пару в складі росіянки Дар'ї Касаткіної і естонки Анетт Контавейт.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Леся Цуренко
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