Левандовський став найкращим бомбардиром року – найкращі голи: відео

Польський форвард "Баварії" Роберт Левандовський офіційно став найкращим бомбардиром Європи у 2019 році. Він забив 54 голи, що на чотири більше, ніж у Ліонеля Мессі з "Барселони", який на другому місці.

Торік нападник "Баварії" посів третє місце слідом за Мессі і Кріштіану Роналду. Але у 2019-му польський форвард поза конкуренцією.

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Роберт давно перевалив за позначку у 50 голів. Мессі цієї позначки досяг лише в останньому матчі "Барселони" у цьому календарному році.

Бомбардири 2019 року

54 голи у 58 матчах: Роберт Левандовський ("Баварія" і збірна Польщі) 50 голів у 58 матчах: Ліонель Мессі ("Барселона" і Аргентина) 44 голи у 49 матчах: Кіліан Мбаппе (ПСЖ і Франція) 43 голи у 63 матчах: Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті" і Англія) 40 голів у 55 матчах: Альфредо Морелос ("Рейнджерс" і Колумбія) 39 голів у 50 матчах: Кріштіану Роналду ("Ювентус" і Португалія) 36 голів у 46 матчах: Андраж Шпорар ("Слован" Братислава і Словенія) 36 голів у 47 матчах: Гаррі Кейн ("Тоттенхем" і Англія) 35 голів у 45 матчах: Ерік Сорга ("Флора" і Естонія) 35 голів у 50 матчах: Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті" і Аргентина) 35 голів у 50 матчах: Карім Бензема ("Реал") 35 голи у 63 матчах: Садьйо Мане ("Ліверпуль" і Сенегал) 32 гол у 62 матчах: Душан Тадич ("Аякс" і Сербія) 31 гол у 44 матчах: Каміль Вильчек ("Брондбю") 31 гол у 47 матчах: Тімо Вернер ("РБ Лейпциг" і Німеччина) 31 гол у 54 матчах: П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал" і Габон) 31 гол у 55 матчах: Бруну Фернандеш ("Спортинг" і Португалія)

Відео найкращих голів Левандовського у 2019 році

У 2019 році Роберт став першим гравцем в історії чемпіонату Німеччини, який зміг забити 16 голів в 11 стартових матчах сезону.