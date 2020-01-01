24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Левандовський став найкращим бомбардиром року – найкращі голи: відео

386 Читать новость на русском
Роберт Левандовський / facebook.com/fcbayern.en

Польський форвард "Баварії" Роберт Левандовський офіційно став найкращим бомбардиром Європи у 2019 році. Він забив 54 голи, що на чотири більше, ніж у Ліонеля Мессі з "Барселони", який на другому місці.

Торік нападник "Баварії" посів третє місце слідом за Мессі і Кріштіану Роналду. Але у 2019-му польський форвард поза конкуренцією.

Неймовірна історія: Юний талант "Баварії" забив переможний гол першим дотиком у двох матчах поспіль: відео

Роберт давно перевалив за позначку у 50 голів. Мессі цієї позначки досяг лише в останньому матчі "Барселони" у цьому календарному році.

Бомбардири 2019 року

  1. 54 голи у 58 матчах: Роберт Левандовський ("Баварія" і збірна Польщі)
  2. 50 голів у 58 матчах: Ліонель Мессі ("Барселона" і Аргентина)
  3. 44 голи у 49 матчах: Кіліан Мбаппе (ПСЖ і Франція)
  4. 43 голи у 63 матчах: Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті" і Англія)
  5. 40 голів у 55 матчах: Альфредо Морелос ("Рейнджерс" і Колумбія)
  6. 39 голів у 50 матчах: Кріштіану Роналду ("Ювентус" і Португалія)
  7. 36 голів у 46 матчах: Андраж Шпорар ("Слован" Братислава і Словенія)
  8. 36 голів у 47 матчах: Гаррі Кейн ("Тоттенхем" і Англія)
  9. 35 голів у 45 матчах: Ерік Сорга ("Флора" і Естонія)
  10. 35 голів у 50 матчах: Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті" і Аргентина)
  11. 35 голів у 50 матчах: Карім Бензема ("Реал")
  12. 35 голи у 63 матчах: Садьйо Мане ("Ліверпуль" і Сенегал)
  13. 32 гол у 62 матчах: Душан Тадич ("Аякс" і Сербія)
  14. 31 гол у 44 матчах: Каміль Вильчек ("Брондбю")
  15. 31 гол у 47 матчах: Тімо Вернер ("РБ Лейпциг" і Німеччина)
  16. 31 гол у 54 матчах: П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал" і Габон)
  17. 31 гол у 55 матчах: Бруну Фернандеш ("Спортинг" і Португалія)

Відео найкращих голів Левандовського у 2019 році

У 2019 році Роберт став першим гравцем в історії чемпіонату Німеччини, який зміг забити 16 голів в 11 стартових матчах сезону.

Що зміниться у січні: збільшення мінімальної зарплати, податки для ФОПів та штрафи для євроблях
сьогодні
30908
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Баварія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
31 грудня 2019 17:09 Лідер "Шахтаря" кардинально змінив зовнішність у відпустці: фото
Юрій Семенюк 669
30 грудня 2019 11:41 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1406
31 грудня 2019 16:41 Потужний гол Степаненка у ворота "Динамо" став найкращим у 2019 році: відео
Юрій Семенюк 1908
30 грудня 2019 20:44 Російського хокеїста дискваліфікували на чемпіонаті світу за ганебну поведінку: відео
Юрій Семенюк 3420
30 грудня 2019 19:31 Збірна України записала новорічне привітання: яскраве відео
Юрій Семенюк 1419
Новини
Більше новин
Залиште відгук