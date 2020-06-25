Лідер збірної України Лень заразився COVID-19
Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень здав позитивний тест на коронавірус. Українець пройшов тестування у вівторок.
Неприємну звістку про українця повідомило видання ESPN. Також позитивний тест на коронавірус виявили у партнера по команді Джабарі Паркера.
Читайте також Знайшли у школі: в США загадково помер колишній гравець двох українських клубів
Позитивний тест українця
Лень пройшов тестування у вівторок, а Паркер обстежувався кілька днів тому.
Я негайно пішов на самоізоляцію і розраховую приєднатися до команди, щоб допомогти у боротьбі за плей-офф",
– йдеться в заяві українця.
У лютому українець Лень перейшов в "Сакраменто", куди його обміняли "Атланта Хокс". За "Кінгз" він зіграв в дев'яти поєдинках, у середньому набираючи 6,6 очка і роблячи 7,1 підбирань за зустріч. Американський форвард встиг взяти участь лише в одній зустрічі.
"Кінгз" входять в число 22 команд, які повинні взяти участь в рестарті сезону 2019/20.
Українець виступає в НБА з 2013 року. До цього він пограв в Україні за БК "Дніпро" (2010/11).
Додамо, що коронавірус також виявлений у захисника каліфорнійців Бадді Хілд.