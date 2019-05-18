Лідер "Аяксу" покине клуб, адже керівництво пообіцяло продати його. Хто претендує на нього?

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Хакім Зієш
Хакім Зієш / Getty Images

Півзахисник амстердамського "Аяксу" Хакім Зієш вже влітку може покинути клуб. Гравець має домовленість з керівництвом, що його відпустять, якщо надійде пропозиція від топ-клубу.

Відповідну інформацію підтвердив спортивний директор "Аякса" Марк Овермарс у коментарі De Telegraaf. За його словами, багато топ-клубів претендують на Хакіма Зієша завдяки його успішному виступу у Лізі чемпіонів. 

"Його хочуть багато великих команд і ми обіцяли Хакіму, що приймемо пропозицію, якщо вона буде хорошою", – заявив Марк Овермарс.

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При цьому у 26-літнього марокканця ще два роки буде діяти контракт з "Аяксом". Transfermarkt оцінює півзахисника у 35 мільйонів євро. Сам гравець перейшов у "Аякс" влітку 2016 року з "Твенте" за 11 мільйонів євро. У 2018 та 2019 роках визнавався найкращим гравцем команди. У цьому сезоні в активі Зієша 49 матчів за "Аякс" в усіх турнірах, де він забив 21 гол та віддав 24 результативні передачі. Один з голів гравець ззабив у ворота "Динамо" у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

За інформацією видання Mirror, у послугах марокканського вінгера зацікавлені англійські "Ліверпуль", "Арсенал" та "Манчестер Юнайтед", а також німецькі "Баварія" та дортмундська "Боруссія".

Поки ж "Аякс" офіційно продав півзахисника Френкі де Йонга – у "Барселону" за 75 мільйонів євро.

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Теги: Спорт Футбол
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