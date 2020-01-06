Лідер чемпіонату України знайшов фінансування і продовжить боротьбу за підвищення

Клуб Другої ліги України "Нива" Тернопіль не буде зніматися з турніру і продовжить виступи у другій частині сезону.

"Нива" заручився підтримкою ще двох бізнес-структур з Тернополя і продовжить участь в чемпіонаті Другої ліги, щоб виконати поставлене напередодні сезону завдання, а саме – вихід до Першої ліги.

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Для досягнення потрібного результату за підсумками третього кола і впевненості в перспективах, клуб не припиняє пошуки потенційних інвесторів і партнерів, а також запрошує всіх бажаючих приєднатися до фінансування ФК "Нива" – особливо представників владних структур.

Команда вийде з відпустки 28 січня і проведе 4 етапи підготовки.

Нагадаємо, за два зіграних кола у Другій лізі Нива набрала 41 очко та одноосібно очолює турнірну таблицю Групи А, на 2 пункти випереджаючи Полісся.