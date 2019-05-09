Лідер "Динамо" ходить на милицях і поїде за кордон проходити реабілітацію

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Беньямін Вербич
Беньямін Вербич / fcdynamo.kiev.ua

Словенський півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич розповів про терміни його відновлення після травми. Футболісту столичного клубу зробили операцію на гомілкостопі.

Наразі Вербич вимушений ходити з допомогою милиць і під час відновлення буде перебувати у Словенії.

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Зараз почуваюся добре. Операція пройшла успішно. Лікарі сказали, що два тижні триватиме відновлювальний період, після чого я зможу робити вправи, входити у тренувальний режим. Вже віднині з дев'ятої ранку почалися відновлювальні процедури. Зараз ходжу на милицях, поки не можу давати навантаження на прооперовану ногу.

Під час терапії буду перебувати у Словенії, коли буду у кращих кондиціях, приїду до Києва і почну працювати на полі. Спокійно крок за кроком буду проходити курс реабілітації й сподіваюся якнайшвидше повернутися до строю. Дуже радий, що найскладніше позаду і починається новий етап у відновленні,
– цитує словенця клубний сайт "Динамо".

У поточному сезоні Вербич зіграв у 34 матчах у всіх турнірах, забивши 12 голів і зробив 4 результативні передачі. Через травму словенець пропустить залишок сезону.

"Динамо" залишилося зіграти 5 поєдинків у чемпіонаті України. Столичний клуб посідає 2 місце в турнірній таблиці УПЛ, відставання від "Шахтаря" складає 9 очок.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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